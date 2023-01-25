Врач рассказал об одинаковом эффекте от безалкогольного и алкогольного пива Доктор Вялов: алкогольное пиво и «нулевка» одинаково влияют на микрофлору кишечника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пиво содержит дрожжи, потребление которых способствует увеличению разнообразия микрофлоры кишечника, что полезно для организма, рассказал NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. Он напомнил об эксперименте, который в 2022 году провели специалисты Нового университета Лиссабона. Участниками исследования стали 19 здоровых мужчин, которых разделили на две группы: одни четыре недели пили алкогольное пиво, а другие — безалкогольное. Оказалось, что два этих напитка в рамках влияния на микрофлору дают одинаковый эффект.

Участники употребляли пиво 5,2% и 4,5% и 0%. Эффект для микрофлоры был одинаковым. Но это работает только для здорового кишечника. В случае с больным кишечником от любого пива может быть вздутие или послабление стула, — рассказал Вялов.

Доктор подсказал, что при вздутии или иных последствиях потребления следует сдать анализы и обратиться к специалистам. Также Вялов напомнил о вреде любого спиртного для организма человека.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина сказала, что при увеличении объема потребления алкоголя существенно возрастает риск развития онкологических заболеваний. При этом качество и стоимость напитка не имеют никакого значения.

Кроме того, по словам врача, алкоголь оказывает токсическое воздействие на все органы и системы организма человека и способствует развитию более чем 200 болезней и травм. Медик отметила, что спиртное увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний пищеварительной системы, вызывает психические нарушения и не только.