Врач оценил обновленные рекомендации Минздрава по лечению COVID-19 Врач Новиков: Минздрав против избыточного применения КТ и антибиотиков при лечении COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В последней версии рекомендаций от Минздрава РФ по лечению пациентов с коронавирусом говорится о необоснованности избыточного применения компьютерной томографии легких и антибактериальных препаратов при терапии заболевших COVID-19, сообщил РИАМО врач высшей категории Максим Новиков. По его словам, новые рекомендации стали более четкими и структурированными.

Могу с уверенностью сказать, что действующие методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции написаны кровью. Весь накопленный огромный опыт лечения таких пациентов обобщен и систематизирован, — рассказал врач.

Из рекомендаций также ушли некоторые не зарекомендовавшие себя противовирусные препараты, которые заменили вновь синтезированными лекарствами с уже доказанной эффективностью, отметил Новиков.

По его словам, в методичке можно найти ответы на все вопросы, которые возникают в процессе работы. При этом медик подчеркнул, что принципиальных изменений в лечении не произошло, потому как COVID-19 хоть и относится к новым инфекциям, но не отменяет базовые законы в медицине.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее спрогнозировал, что число заболевших COVID-19 в Евросоюзе осенью достигнет 250 млн человек. Однако жителям России нечего опасаться, так как сейчас в стране выявляют не более 50 тысяч заразившихся в сутки, заявил академик РАН Виталий Зверев. Согласно прогнозам ученого, число заболевших COVID-19 в России в будущем может достичь 70–80 тысяч в сутки, что значительно меньше, чем в Европе. Он также подчеркнул, что локдаун лучше не вводить. Зверев считает, что стоит последовать примеру Израиля и пропагандировать достижение естественного коллективного иммунитета за счет переболевших.