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Мыло для рук является наиболее эффективным средством для защиты от коронавируса. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Жемчугов.

Мыло для рук — это идеальный вариант для защиты от коронавируса, потому что у него в составе есть липидные компоненты, которые будут отлично им смываться, — цитирует его телеканал «Звезда».

Жемчугов добавил, что не стоит каждый день использовать мыло для всего тела, так как тем самым можно смыть и защитный слой, тогда кожа станет более проницаемой для инфекций.

Как писал NEWS.ru, телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева решила напомнить своим подписчикам, как правильно мыть руки, чтобы защитить себя от вирусов.