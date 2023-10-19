Врач рассказал о влиянии психосоматики на здоровье Врач Абакумов: психосоматика и стрессы часто становится причиной болезней

Здоровье человека во многом зависит от его внутреннего психического состояния, рассказал в беседе с «Вестями Подмосковья» врач доказательной медицины Олег Абакумов. По его словам, зачастую различные заболевания возникают в силу психосоматических причин и стрессов.

Чихи, больная спина и выпадающие волосы неразрывно идут с хаосом, который мы переживаем внутри. Психосоматика — частая причина вылезающих болячек, — заявил специалист.

В качестве примера врач привел язвенную болезнь, которая возникает в слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки из-за воздействия бактерия Helicobacter pylori, а помогают ей в этом алкоголь, курение, стресс и переживания.

Стресс является также одним из виновников возникновения бронхиальной астмы, продолжил эксперт. Сильное волнение не дает человеку нормально дышать, вследствие чего кровь не насыщается кислородом, и происходит воспаление дыхательных путей, появляются хрипы, одышка и заложенность в груди.

Причины воспаления кишечника еще до конца не изучены, однако уже точно известно, что влияют на него иммунные нарушения, генетическая предрасположенность и стрессы, рассказал медик. Он подчеркнул, что болезнь чревата кровотечениями и онкологическими проблемами.

Причина возникновения болезней разная, но ухудшает их состояние стресс и эмоциональное напряжение. Они появляются, когда мы плохо понимаем себя, не можем построить гармоничные отношения с окружающими и реализоваться. Когда не ощущаем себя счастливыми, — резюмировал Абакумов.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, чтобы справиться со стрессом. Специалист порекомендовала разнообразить рацион овощами, фруктами, ягодами и орехами.