Врач рассказал о связи ВПЧ и рака шейки матки Врач Субботин: некоторые типы ВПЧ могут вызывать рак шейки матки

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Некоторые типы вируса папилломы человека (ВПЧ) могут вызывать рак шейки матки и другие виды онкологии у женщин, предупредил акушер-гинеколог, врач-онколог Дмитрий Субботин. В беседе с РИАМО он пояснил, что чаще всего рак шейки матки встречается у пациенток в возрасте от 35 до 55 лет. По словам врача, в половине случаев онкология связана с ВПЧ 16 типа.

Агрессивность ВПЧ 16 и 18 типов, по-видимому, связана с их способностью встраиваться в геном клеток эпителия шейки матки. Проще говоря, некое родство или близость к локальному типу ДНК клеток шейки матки, — пояснил специалист.

Онколог отметил, что обычно после заражения ВПЧ до развития онкология проходит около 10-15 лет. Рак выявляется на ранних стадиях при помощи скрининга. Кроме того, гинеколог может провести визуальный осмотр шейки матки. Из ранних симптомов развития опухоли врач выделил кровянистые выделения.

Субботин посоветовал пройти вакцинопрофилактику, чтобы защитить себя от вирусов. Коме вакцинации в качестве профилактики рекомендуется постоянно следить за состоянием эпителия шейки матки, использовать барьерные методы контрацепции и сдавать мазки на онкоцитологию, начиная с 30 лет.

Акушер-гинеколог Виктория Гашенко ранее предупредила, что опущение матки, когда связки, удерживающие ее, растягиваются и рвутся, может произойти после родов. По ее словам, до 30 лет женщины сталкиваются с данной проблемой в 10% случаев, а в возрасте 50 лет и старше пролапс встречается у 50% пациенток.