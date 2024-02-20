Врач рассказал о связи алкогольной зависимости и слабоумия Врач Асанов: чрезмерное употребление алкоголя провоцирует слабоумие

Фото: Сергей Булкин*NEWS.ru

Чрезмерное употребление алкоголя провоцирует развитие слабоумия, предупредил врач-терапевт Тимур Асанов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнул, что спиртное подавляет процесс мышления, при алкогольной зависимости может полностью атрофироваться мозжечок.

Алкоголь подавляет процесс мышления минимум на две недели. От частых возлияний полностью атрофируется мозжечок, а кора головного мозга ссыхается. <...> Окисление алкоголя в нейронных клетках мозга происходит в несколько тысяч раз медленнее, чем в клетках той же печени, то есть задолго до цирроза человека настигает слабоумие, — пояснил врач.

Потеря интеллекта также наступает раньше, чем нарушается обмен веществ или снижается иммунитет на фоне употребления алкоголя. По словам специалиста, со временем спиртное может стать толчком для появления психологических патологий, таких как шизофрения или биполярное расстройство. Кроме того, существует риск развития формы эпилепсии, которая вызывается исключительно алкоголем.

Хирург Александр Умнов ранее предупредил, что злоупотребление пивом грозит женщинам бесплодием, лишним весом, а также огрубением голоса, исчезновением линии талии и большим животом. По его словам, напиток также провоцирует разрушение капилляров на лице.