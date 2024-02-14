Врач рассказал о смертельной опасности бекона Врач Сетарех-Шенас: бекон в рационе повышает риск смертельных болезней сердца

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Избыток в рационе таких продуктов, как бекон, пережаренное растительное масло и белый хлеб повышает риск летального исхода от болезней сердца, рассказал в беседе с изданием HuffPost врач-кардиолог Саман Сетарех-Шенас. По его словам, развитие сердечно-сосудистых заболеваний происходит в результате употребления любого красного мяса в больших объемах, однако бекон является «чемпионом» в этом вопросе.

В беконе особенно много соли, насыщенных жиров, холестерина, гемового железа, полициклических ароматических углеводородов и гетероциклических аминов, — пояснил эксперт.

Он также рассказал о вреде, который наносит здоровью сердца и сосудов картофель фри. Как отметил врач, при жарке в этом продукте становится меньше воды и больше жира. Серьезную опасность представляют блюда, приготовленные на масле повторного использования, так как они получают большое количество трансжиров, в то время как ненасыщенные жиры исчезают из их состава.

Кроме того, как пишет издание со ссылкой на мнение исследователей, белый хлеб не содержит клетчатку и другие полезные микроэлементы, зато богат рафинированными углеводами, повышающими уровень сахара в крови. Это провоцирует ожирение — одну из главных причин развития болезней сердца.

Ранее врач Никита Харлов посоветовал не переедать и наладить режим питания, чтобы избежать паралича желудка. Специалист подчеркнул, что человеку рекомендуется съедать около 300–400 г пищи за один прием, а если постоянно переедать, то желудок может растянуться до 10 л и более.