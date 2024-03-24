Врач рассказал о самоотверженности медиков, помогавших раненым в «Крокусе» Врач Погосов: медики добровольно ехали помогать после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

Сотрудники больниц добровольно ехали помогать раненым после того, как услышали о теракте в «Крокус Сити Холле», рассказал «Известиям» врач-хирург Красногорской больницы Карен Погосов. По его словам, поток пострадавших был огромным, однако медики сумели оказать помощь всем нуждающимся.

Удивление, лично для меня — удивление и восхищение — работой врачей, работой медсестер наших, санитарочек, которые добирались до больницы кто на такси, кто пешком, кто на велосипеде, как только услышали, что вот такое произошло, люди рванули в больницу, практически не спрашивая: надо, не надо, — рассказал Погосов.

По словам врача, некоторые люди приезжали с тяжелейшими ранениями, к которым больница была готова. В противном случае погибших оказалось бы больше. Хирург также добавил, что он уже встречался с таким количеством раненых. Именно опыт позволил ему сохранить спокойствие, считает врач.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 23 и 24 марта собрали 1 341 литр крови для помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Отмечается, что всего на пункты сдачи крови пришло почти 4000 добровольцев, из них 815 человек пришли за последние сутки.