Врач рассказал о риске инсульта из-за прогулки без шапки Врач Хомяков предупредил о риске инсульта из-за прогулки без шапки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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Прогулка без шапки опасна локальным переохлаждением и может спровоцировать инсульт, рассказал aif.ru врач Сергей Хомяков. Он пояснил, что слой подкожно-жировой клетчатки на голове тонок, поэтому сосуды головного мозга легко сужаются на холоде. Это также может привести к скачку артериального давления и головной боли.

На голове — тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, поэтому сосуды головного мозга легко сужаются под воздействием холода. Это может спровоцировать не только головную боль, но и скачки артериального давления и в некоторых случаях привести, например, к инсульту, — рассказал Хомяков.

Врач уточнил, что шапку необходимо носить до тех пор, пока температура воздуха не поднимется до +5 градусов. Однако локальное переохлаждение возможно и при более высокой температуре, если она сопровождается сильным ветром. Помимо того, употребление мороженого или напитков со льдом, по его словам, может спровоцировать холодовую мигрень.

Кардиохирург Владимир Ершов ранее рассказал, что лишний вес повышает риск развития фибрилляции предсердий, которую также называют мерцательной аритмией. По словам Ершова, это заболевание может привести к образованию тромбов, что может спровоцировать инфаркт или инсульт.