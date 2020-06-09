Врач рассказал о рисках заражения коронавирусом на летних верандах кафе

https://static.news.ru/photo/76783dbc-aae4-11ea-ac04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После открытия летних веранд кафе и ресторанов следует выбирать те заведения, в которых с наибольшей вероятностью соблюдают противоэпидемические меры, посоветовал главный исследователь ЦКБ управделами президента РФ Никита Ломакин.

По распоряжению мэра столицы Сергея Собянина самоизоляция и пропускная система отменены в Москве с 9 июня. Граждане могут свободно посещать любые действующие в городе организации.

Ходите в те заведения, где вы уверены в соблюдении санитарных и противоэпидемических мер... Перчатки следует использовать в магазинах, общественном транспорте. Не забывайте правильно снимать их и утилизировать, — дал рекомендации доктор.

Кроме того, он рассказал, что риск заражения коронавирусом на открытой веранде ниже, чем внутри кафе или другого предприятия общепита, но только при условии соблюдения правил социального дистанцирования — расстояние между посетителями не должно быть меньше полутора-двух метров.

Шансов заразиться на открытом воздухе меньше, однако в случае массового скопления на улице шансы «поймать» COVID повышаются, — сказал Ломакин в беседе с РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал жителей Москвы после снятия ограничений сохранить в повседневной жизни необходимые меры гигиены.