Врач рассказал о рисках полного отказа от молочных продуктов Врач Арзамасцев назвал развитие остеопороза одним из рисков отказа от молочных продуктов

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Полный отказ от молочных продуктов может привести к риску развития остеопороза, предупредил врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснил, что такая опасность возникает, если организм получал кальций только из молока. Он отметил, что со временем минеральное вещество начинает вымываться из организма.

Если организм получал кальций именно из молочных продуктов, то при отказе от них данное минеральное вещество со временем будет вымываться. Это в дальнейшем обеспечит риски возникновения остеопороза. Самое опасное в том, что человек поначалу этого не ощущает. Он отказался от молока, вроде как проблем у него нет. Но постепенно этот процесс может развиваться, — рассказал врач.

По словам нутрициолога, в молочных продуктах содержится витамин В12, который важен для работы нервной системы и кроветворения. Нехватка этого витамина может сказаться на здоровье и метаболических процессах.

Восполнить недостаток витамина В12 можно при помощи мяса, а недостаток кальция — семенами и зелеными продуктами. Врач предупредил, что в таком случае следует также учитывать, насколько хорошо усваивается минеральное вещество. Арзамасцев пояснил, что молоко и молочные продукты считаются одними из лидеров по усвоению кальция.

Диетолог Наталья Круглова ранее посоветовала употреблять семечки, миндаль и кунжут во время Великого поста. По ее словам, это поможет избежать дефицита кальция. Источником важнейшего для человека элемента эксперт также назвала шпинат, руколу, брюссельскую капусту и брокколи.