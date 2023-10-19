Врач рассказал о последствиях невылеченного кариеса Стоматолог Алиев: невылеченный кариес может привести к проблемам с желудком

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Без лечения кариес не только разрушит эмаль зуба, но и может привести к пульпиту, периодонтиту, а также к проблемам с желудком, рассказал «Газете.Ru» врач-имплантолог-ортопед Сабит Алиев. Стоматолог напомнил, что главные причины возникновения кариеса — кислоты бактерий ротовой полости, а также низкий уровень кальция и иммуноглобулина в организме.

Без лечения кариес не только разрушит эмаль зуба, но и приведет к пульпиту, сопровождающемуся сильными болями. <...> В более тяжелых случаях может развиться периодонтит близлежащих мягких тканей. Гной собирается у корня зуба, развивая кисту. Если еще более запустить кариес, воспаляются кости челюсти. Большое количество кариозных зубов может привести к проблемам с желудком. Тогда придется лечить не только зубы, но и ЖКТ, — пояснил врач.

Как отметил Алиев, из-за кариеса острее ощущается холодная, сладкая и кислая пища. Кроме того, на кариозных зубах быстро образуется налет, появляются сколы и трещины.

По его словам, лечить кариес лучше на ранней стадии, иначе, когда уже возникнет пульпит, потребуется долгое лечение и длительные процедуры.

Врач-стоматолог Луиза Автандилян ранее рассказала, что злоупотребление отбеливающими зубными пастами может навредить здоровью эмали. По ее словам, средства с высоким уровнем абразивности можно использовать не чаще одного-двух раз в неделю. В остальные дни эксперт порекомендовала использовать реминерализирующие или обычные гигиенические зубные пасты.