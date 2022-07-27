Врач рассказал о методах профилактики рака кожи Профессор РУДН Юцковский: снизить риск развития меланомы позволит защита от УФ-лучей

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Гарантированной защиты от рака кожи не существует, однако есть действенные методы профилактики, благодаря которым можно снизить риск развития меланомы, рассказал «Москве 24» профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российского университета дружбы народов (РУДН) Александр Юцковский. В их числе он называет ограничение воздействия УФ-лучей, а также регулярный осмотр образований на теле.

В жаркие дни старайтесь держаться тени и носите закрывающую тело одежду. Если открываетесь солнцу, например на пляже, используйте защитный крем, — рассказал эксперт.

Юцковский предостерег: искусственные источники УФ-лучей представляют не меньшую опасность. Регулярные походы в солярий могут увеличить риск развития злокачественного образования. Гель-лак в маникюрных салонах, как правило, тоже сушат в ультрафиолетовых лампах, что может стать причиной подногтевой меланомы.

Второе не менее важное правило для профилактики заболевания — регулярный осмотр. Как подчеркнул врач, выявить развитие рака кожи на ранней стадии можно по образованию на теле новых необычных родинок или видоизменению старых. Насторожиться стоит, если родинка ассиметричная, имеет неровные края, у нее большой диаметр (больше 6 мм), ее цвет неоднородный и со временем меняются ее форма, цвет или размер. Подтвердить или исключить наличие меланомы может только врач.

Специалист также обозначил факторы, по которым людей можно отнести в группу риска по возникновению рака кожи. В их числе наследственность, низкий иммунитет и малое количество меланина, признаком которого являются светлые глаза, кожа и волосы.

Врач-онколог Андрей Пылёв ранее назвал группу людей, которой противопоказан поход в солярий. Это обладатели светлой кожи, рыжих волос или большого количества родинок. Именно у них высокий риск возникновения рака кожи, а солярий является канцерогенным фактором.