Врач рассказал, о чем свидетельствуют обмороки Врач Хухрев назвал сердечную недостаточность одной из причин обмороков

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Обмороки могут быть вызваны сердечной недостаточностью, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. В беседе с «Москвой 24» он пояснил, что часто причиной потери сознания становится нарушение в работе вегетативной нервной системы, которая отвечает за регулирование тонуса сосудов. Кроме того, обморок может произойти в момент, когда потребности не соответствуют возможностям.

Обмороки могут быть и при сердечной недостаточности, когда сердце плохо качает кровь. Может быть такая ситуация, что в какой-то момент потребности начинают не соответствовать возможностям, и человек теряет сознание, — отметил специалист.

По словам Хухрева, для некоторых людей достаточно легкого стресса или небольшого болевого момента, чтобы потерять сознание. Специалист пояснил, что в таких ситуациях человек не падает, а осторожно «прилегает».

Обмороки также могут быть вызваны эпилепсией. Врач предупредил, что в таком случае у человека могут начаться судороги. Часто после обморока человек может резко встать и не помнить, что происходило.

Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила о том, что обморок может быть симптомом аритмии. Она объяснила, что при неправильном сокращении сердечной мышцы кровь поступает в мозг в недостаточном количестве, что приводит к потере сознания.