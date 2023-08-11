Врач рассказал, на какие опасные заболевания указывают отеки Хирург Безрукавый: отеки могут возникнуть в результате поражения печени и почек

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Отеки доставляют не только физический дискомфорт, но и указывают на нарушения в работе организма, рассказал «Газете.Ru» хирург Алексей Безрукавый. Он отметил, что иногда опухание тканей из-за избыточной жидкости в организме является следствием поражения печени и почек.

Отеки могут быть признаком более серьезного заболевания. Например, к ним относятся: застойная сердечная недостаточность, поражение печени, почечная недостаточность, тромбоз, острая нехватка белка, ослабленные или поврежденные вены на ногах, — пояснил врач.

Как сообщил Безрукавый, отеки могут возникать на лице, руках, ногах или животе. Кожа в этом месте становится бледной или красноватой, а при нажатии на ней остается ямка. Отеки также могут появиться из-за долгого нахождения в одной позе, при употреблении соленой пищи, беременности, предменструальном синдроме и при приеме некоторых лекарств.

Для избавления от отеков хирург посоветовал пить достаточное количество воды, ограничить в своем питании соль, поддерживать оптимальный вес, а также избегать длительного пребывания в одном положении. Он также подчеркнул, что при возникновении отеков необходимо обраться к врачу, который выяснит их причину и назначит лечение. Поскольку отеки могут возникать как следствие серьезных болезней, то самолечение может быть опасным, заключил специалист.

Диетолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал пожилым людям пить до двух литров воды в день. По его словам, это необходимо для улучшения работы сердца и всего организма в целом. Эксперт также посоветовал пожилым употреблять некрепкий зеленый чай. Этот напиток богат антиоксидантами, положительно влияющими на работу сердца. Кроме того, содержат много витаминов, микроэлементов и калия фруктово-овощные соки.