Врач рассказал, можно ли укреплять иммунитет таблетками

https://static.news.ru/photo/2a5b90fc-9854-11ea-80a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принимать таблетки для укрепления иммунитета можно лишь в крайних случаях из-за серьёзных побочных эффектов. Об этом заявил завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

В разгар эпидемии принимать препараты для повышения врождённого иммунитета рекомендуется лишь людям из групп риска только по назначению врача, — цитирует его РИА Новости.

Костинов добавил, что такие препараты применяются лишь в сложных случаях, таких как ВИЧ и онкозаболевания. При этом у мощных препаратов могут быть серьёзные побочные эффекты, от которых придётся долго восстанавливаться.

По словам медика, в остальных случаях для поддержания иммунитета «в рабочем состоянии» достаточно соблюдать простые правила — высыпаться, гулять и правильно питаться. То есть вести здоровый образ жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил о невозможности укрепить иммунитет, принимая «волшебные таблетки». По его словам, укрепление иммунитета — это физические нагрузки, отсутствие вредных продуктов в рационе, избытка сахара, отсутствие лишнего веса, стрессов, отсутствие стерильности, потому что наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий.