Врач рассказал, может ли прогулка без шапки вызвать менингит Врач Кондрахин: прогулка без шапки может вызвать менингит при наличии инфекций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогулка без шапки может вызвать менингит при наличии других инфекций или хронических заболеваний, таких как тонзиллит, гайморит или фарингит, рассказал врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В разговоре с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что переохлаждение в такой ситуации станет провокатором.

Если у человека уже есть хронический тонзиллит, гайморит, фарингит, синусит или какое-либо другое хроническое заболевание подобного рода, то прогулка на холоде без шапки может спровоцировать менингит. Однако он будет связан с вторичным воспалением, которое уже есть в полости носа, переохлаждение просто станет провокатором, — пояснил Кондрахин.

Он уточнил, что также в менингит может перерасти воспаление среднего уха. Этот процесс может спровоцировать переохлаждение. Врач отметил, что внутреннее ухо расположено близко к мозгу и мозговой оболочке. Кондрахин добавил, что прогулка без шапки чревата появлением насморка, возникновением скарлатины, ангины, аутоиммунного заболевания почек, бронхита и пневмонии.

Диетолог Алексей Ковальков ранее рассказал, что микроэлементы, помогающие восстановить жизненные силы в зимний период, такие как железо, селен и йод, содержатся в мясе, рыбе, овощах и орехах. Он посоветовал питаться правильно и сбалансированно, чтобы избежать простуд и инфекций.