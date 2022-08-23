Врач рассказал, кто находится в группе риска из-за смога Профессор Бабак: смог вреден людям с сердечно-легочными заболеваниями

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

В Москве продолжает держаться смог и запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Роспотребнадзор не отмечал превышения концентрации допустимых пределов ядовитых веществ в воздухе, сообщил «360» профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии МГМСУ Сергей Бабак. По его словам, смог может быть опасен только для людей с заболеваниями легких и сердца. Однако врач все равно рекомендует носить маски и пользоваться кондиционерами для препятствия попаданию твердых частиц в легкие.

В этом случае вред может быть нанесен только здоровью людей, которые имеют сердечно-легочные заболевания. У них обычно наступает обострение на фоне ингаляции аэрополлютантов, — разъяснил Бабак.

Профессор также рассказал, что против смога эффективны маски уровня FFP3 — медицинские респираторы. В помещении носить их не нужно — достаточно не открывать окна и пользоваться кондиционерами. Если же такой возможности нет, необходимо придумать другой способ фильтрации воздуха, чтобы твердые частицы не проникали в помещение, сообщил врач.

Накануне сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области превысила 180 га. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьба с огнем осложняется жаркой погодой и порывистым ветром. В МЧС добавили, что в тушении пожаров задействованы 17 воздушных судов. К настоящему времени они в общей сложности сбросили на очаги возгораний свыше 15 тонн воды.