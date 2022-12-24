Инфекционист рассказал, кому запрещено пить алкоголь в Новый год Инфекционист Карпов: переболевшим свиным гриппом нельзя пить алкоголь в Новый год

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Переболевшим свиным гриппом следует отказаться от алкоголя в Новый год, рассказал «Невским новостям» заведующий третьим инфекционным отделением ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки в Санкт-Петербурге» Юлиан Карпов. По его словам, организм еще не успеет окрепнуть и восстановиться после болезни.

Я настаиваю на том, чтобы переболевшие накануне свиным гриппом или любым другим респираторным заболеванием отказались от спиртных напитков. Организм еще окончательно не окреп, иммунитет не восстановился, органы окончательно не восстановились, а тут к ним приходит пиво, водка или вино и наносит еще один удар, — сказал Карпов.

Инфекционист напомнил, что алкоголь и продукты его распада токсичны. По словам Карпова, при химических превращениях алкоголя образуются альдегиды — химические молекулы, которые обладают гораздо большим токсическим повреждающим эффектом, но они не влияют на центральную нервную систему, поэтому опьянение проходит, а отравление еще продолжается.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк объяснила, как сделать новогоднее застолье менее вредным. Она посоветовал вместо тортов и сладкого поставить на стол фруктовые салаты, а также разнообразить меню белковыми блюдами.