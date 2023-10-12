Врач рассказал, какими болезнями грозит чрезмерная любовь к сидру Врач Умнов: постоянное употребление сидра чревато диабетом и импотенцией

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Постоянное употребление сидра может нанести серьезный вред пищеварению, а также эндокринной, сердечно-сосудистой и половой системе организма, рассказал в беседе с LIFE.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, слабоалкогольный напиток может стать причиной развития таких недугов, как диабет и импотенция.

Из-за высокой газированности напитка возможно развитие и обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. <...> Также повышается синтез соляной кислоты в желудке, что также наносит вред стенкам органов, — рассказал врач.

Кроме того, по его словам, пристрастие к сидру может грозить человеку сахарным диабетом и алкогольной зависимостью, в результате которой у мужчин происходит снижение синтеза тестостерона и возникают проблемы с потенцией. В сперме при этом вырастает число малоподвижных и нежизнеспособных сперматозоидов, добавил специалист.

Повышается уровень эстрогенов и у женщин, только это приводит не к «еще большей милашности» девушек, а к нарушению цикла, ранней менопаузе и невозможности зачать и выносить ребенка, — отметил эксперт.

Мочегонные свойства напитка способны вызвать обострения заболеваний мочевой системы, а также активно вымывать из организма калий и натрий, что ведет к проблемам с сердцем, рассказал также Умнов.

Ранее психиатр-нарколог Ивери Кизицкий предупредил, что употребление алкоголя после кодировки может вызвать острую интоксикацию и привести к летальному исходу. Он уточнил, что в мире существуют только два препарата для кодирования, которые считаются действенными.