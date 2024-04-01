Врач рассказал, какие позы опасны при работе в офисе Остеопат Симкин: очень вредно сидеть с прямой спиной без опоры на спинку стула

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Тяжесть и боль в спине часто появляются из-за «рабочих» поз. К ним относятся сидение с прямой спиной без опоры на спинку стула, согнувшись или опираясь локтями на стол, рассказал aif.ru врач-остеопат Дмитрий Симкин. По его словам, когда человек находится с прямой спиной без опоры на спинку стула, у него напрягаются мышцы спины и нарушается кровоснабжение, что может привести к развитию воспалительных процессов позвоночника.

Кроме того, сидение согнувшись плохо влияет на шею, спину, внутренние органы и пищеварение, отметил остеопат. Если же человек сидит с опорой на спинку стула, но при этом сгибает спину или облокачивается на подлокотник рукой, у него могут возникнуть нарушения пищеварительной системы, так как он, по сути, опирается на свой живот. Врач также не рекомендует опираться локтями на стол, подаваясь к монитору вперед.

Не стоит работать и полулежа, например на диване за ноутбуком, поскольку таз уезжает вперед, а поясница лишается опоры и сгибается, добавил специалист.

Остеопат Владимир Животов ранее объяснил опасные последствия позы «нога на ногу». По его словам, такое положение мешает нормальной циркуляции крови в ногах и малом тазу и вызывает онемение ног.