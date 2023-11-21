Врач рассказал, как защититься от коклюша Иммунолог Жемчугов: единственной защитой от коклюша является вакцинация

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Единственной защитой от коклюша является вакцинация, рассказал в беседе с «360» врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он подчеркнул, что болезнь распространяется через кашель, не зависит от времени года и особенно тяжело протекает у детей, которые в результате зачастую остаются инвалидами и даже умирают.

По словам врача, привиться адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной (АКДС) можно и в детстве, и во взрослом возрасте.

Надо детей вакцинировать АКДС, взрослых можно тоже. <...> Вакцина АКДС должна быть у всех детей, потому что все инфекции — смертельные или инвалидизирующие, — подчеркнул иммунолог.

Он объяснил, что главной опасностью коклюша для детей является спастический кашель, который может вызвать спазм гортани, и ребенок задохнется. Кроме того, такой приступообразный кашель чреват разрывом легкого. По словам Жемчугова, специалист легко может диагностировать коклюш, в том числе благодаря современным тест-системам. Однако самостоятельно распознать у себя коклюш без анализа не получится.

Самостоятельно никак не определить у себя коклюш по характеру кашля. Потому что этот кашель может быть как осложнение, например, гриппа. Только система и только к врачу — в аптеках нет тестов на коклюш, — объяснил специалист.

Он также опроверг связь роста заболеваемости коклюшем с осенним похолоданием. По его словам, вирус распространяется через кашель в любое время года.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил об особой опасности коклюша для новорожденных и детей раннего возраста. Эксперт пояснил, что эта болезнь сопровождается приступами апноэ (задержки дыхания), которые могут продолжаться десятки секунд, вызывая гипоксию мозга.