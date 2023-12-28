Врач рассказал, как защитить желудок от последствий новогоднего застолья Врач Парамонов: теплые напитки помогут желудку при новогоднем переедании

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Чувство тяжести и распирания в желудке после новогоднего застолья можно нивелировать, если запивать пищу теплыми напитками, рассказал в беседе с KP.RU врач — терапевт-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Алексей Парамонов. По его словам, в результате переедания желудок растягивается и становится «ленивым».

Проблема решается довольно просто. В продолжение застолья нужно поменьше есть и небольшими порциями пить теплые напитки. Это может быть морс, негазированная минералка, вода с лимоном, — пояснил врач.

Он также посоветовал при ощущении тяжести в желудке постараться больше двигаться, например просто ходить по квартире. Но лучше всего выйти на улицу и прогуляться на свежем воздухе. Движение тела заставит рефлекторно двигаться и желудок.

Еще одним последствием праздничного застолья специалист назвал диарею, тошноту и рвоту, которые являются проявлением кишечной токсикоинфекции. Как объяснил гастроэнтеролог, в салатах и тортах, постоявших в тепле, активно размножаются микробы, особенно стафилококк, и употребление таких блюд становится причиной ухудшения самочувствия.

Вызывать врача необходимо в случаях появления крови в рвотных массах либо при их консистенции в виде «кофейной гущи». Также опасными признаками являются черный маслянистый полужидкий стул, снижение давления, учащение пульса. Эти симптомы говорят о серьезных проблемах с желудочно-кишечным трактом, подчеркнул эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алексей Боярко предупредил о возрастании риска обострения хронических заболеваний, в том числе панкреатита и холецистита в новогодние праздники. Медик пояснил, что это связано с переизбытком в рационе жирной, жареной, копченой пищи и алкоголя.