Врач рассказал, как уберечь лор-органы от заболеваний зимой Лор Зайцев призвал не мыть голову перед выходом на улицу зимой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зимой важно одеваться по погоде, чтобы защитить лор-органы от вирусных и простудных заболеваний, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. Врач призвал обязательно носить шапку и шарф, а также рекомендовал не разговаривать много по телефону на морозном воздухе и не мыть голову перед выходом на улицу.

Капюшон совсем не является альтернативой шапке, потому что задувает еще сильнее. Нужно плотное прилегание шапки к волосяному покрову, лбу, ушам. Меховые дамские наушники не решают вопрос, потому что выхолаживаются лобная, теменная и височная области. Все это приведет к воспалению носовых пазух и среднего уха, — сказал Зайцев.

Лор отметил, что шарф будет защищать шею и гортаноглотку, так как на уровне глотки находятся небные миндалины. Из-за чрезмерных разговоров на улице переохлаждаются горло и голосовой аппарат, пояснил он. Также лор призвал не мыть голову перед выходом на улицу зимой, а только перед сном.

Ранее Зайцев рассказал, что главными ошибками при лечении насморка являются отказ от советов врача и стремление лечиться «чем подешевле». По его словам, многие относятся к этому недомоганию с недостаточным вниманием или неправильно занимаются его лечением.