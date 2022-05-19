Врач рассказал, как справиться с жарой без вреда для здоровья Врач Самохвалов посоветовал пить больше воды в условиях жаркой погоды

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При аномально теплой погоде людям не рекомендуется долгое время работать или находиться на открытом солнце, заявил врач Евгений Самохвалов. В беседе с «МК в Красноярске» он также предупредил о важности соблюдения питьевого режима в условиях жары.

Не рекомендуется работать и долгое время находиться на открытом солнце. Желательно проводить свое время, находясь в тени. Необходимо соблюдать питьевой режим. Для здорового человека среднее количество выпитой жидкости в день составляет 2 литра. Для больных людей норма определяется врачом, однако обычно рекомендуется употреблять не более 1,2–1,5 литра, — пояснил Самохвалов.

Он также добавил, что при такой погоде здоровый человек может принять холодный душ. Помимо этого, медик порекомендовал избегать употребления тяжелой пищи: например, жирную и соленую еду, а также копченые продукты. По мнению Самохвалова, в жаркую погоду лучше соблюдать овощную диету или есть нежирное мясо.

Ранее главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что грядущее лето в европейской части России должно пройти без каких-либо экстремальных отклонений. По его словам, температура воздуха в целом будет находиться в рамках климатической нормы.