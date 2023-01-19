Врач рассказал, как спас потерявшего два литра крови пациента Хирург Гинзбург рассказал о спасении пациента, потерявшего два литра крови из-за перелома

Фото: shutterstock

Заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Домодедовской больницы Леонид Гинзбург рассказал NEWS.ru про спасения мужчины с разрывом артерии и потерей 35% крови из-за перелома. По его словам, из-за того, что пациент неудачно поскользнулся на улице, он мог лишиться конечности или вовсе умереть.

Гинзбург рассказал, что в Домодедовскую больницу поступил 46-летний мужчина с подозрением на перелом бедренной кости. После проведенного обследования врачи диагностировали у него тяжелую травму: отломки повредили бедренную артерию и разорвали ее, в результате чего пациент потерял около двух литров крови, то есть 35% от общего объема.

Обильное артериальное кровотечение и отсутствие кровотока в ноге угрожали мужчине не только ампутацией нижней конечности, но и летальным исходом. Мы удалили тромбы из поврежденного сосуда и восстановили его целостность с помощью специального сосудистого шва. Счет шел на минуты, так как была угроза развития острой ишемии нижней конечности из-за отсутствия кровоснабжения в ноге, что грозило ампутацией, — вспоминает Гинзбург.

После этого, как рассказал врач, эндоваскулярные хирурги проверили целостность реконструированного сосуда и сделали малоинвазивную операцию по стентированию поврежденной артерии, полностью восстановив ее. Кроме того, по словам Гинзбурга, врачи-травматологи произвели остеосинтез, соединив отломки кости металлическими винтами.

Хирург добавил, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо. По его словам, мужчина продолжает лечение.