Врач рассказал, как снизить артериальное давление без таблеток Реабилитолог Агапкин заявил о пользе граната для людей с повышенным давлением

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Употребление граната способствует снижению артериального давления, заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». При этом он подчеркнул, что особую пользу для здоровья несут не сами зернышки, а кожура граната. Таким образом, этот плод можно назвать полезным для гипертоников.

Врач ответил на вопрос гостьи телепередачи. Девушка попросила его объяснить, действительно ли гранаты полезны при повышенном артериальном давлении. Врач согласился с данным утверждением, при этом уточнив, что такими свойствами обладает лишь кожура плода.

Это действительно так. Как ни удивительно, даже не сами зернышки граната, сколько его кожура, — заявил он.

Несмотря на пользу граната для здоровья, он не способен полностью заменить препараты — их необходимо принимать в строгом соответствии с рекомендациями врача.

Диетолог Ольга Редина ранее рассказала, какие продукты могут спровоцировать приступ аритмии. Она посоветовала россиянам с осторожностью употреблять кофе и шоколад, а также отказаться от алкогольных напитков. По словам Рединой, влияние кофе на сердечно-сосудистую систему связано с тем, что в его состав входит кофеин, обладающий стимулирующими свойствами. Шоколад же содержит в себе теобромин и фенилэтиламин. Данные вещества усиливают сердечные ритмы.