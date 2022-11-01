Терапевт объяснил россиянам, как распознать сигналы скачков давления Терапевт Хухрев: о скачках давления сигнализируют частые позывы в туалет и давящие боли в затылке

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Частые позывы в туалет и давящие боли в затылке могут говорить о скачках и резком повышении артериального давления, рассказал «Москве 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. Кроме того, по его словам, иногда о высоком давлении сигнализирует чувство давления за грудиной, тошнота и ощущение покалывания в руках и ногах.

Терапевт подчеркнул, что организм каждого человека может реагировать на повышение артериального давления по-разному. Одни люди вообще ничего не ощущают, а другие будут чувствовать недомогание даже при малейшем его подъёме.

В основном самые характерные симптомы — это давящие боли в затылке, покраснение лица, жар в лице. Может быть покраснение кожи на груди. Посередине груди появляются открытые капиллярчики, — пояснил Хухрев.

Медик также добавил, что некоторые начинают часто бегать в туалет, однако, уточнил он, это даже хорошо, поскольку организм таким образом сбрасывает жидкость и может самостоятельно снизить давление.

26 октября Хухрев рассказал, что при боли в груди необходимо исключить физическую активность и ни в коем случае не заниматься самолечением. По его словам, физические нагрузки в такой ситуации могут вызвать инфаркт, а использование некоторых медикаментов — спровоцировать сердечный приступ и привести к смерти.

Эксперт уточнил, что при боли в груди нельзя системно принимать разные таблетки, так как некоторые из них могут облегчить состояние, а другие, наоборот, убить. Обезболивающие, например, могут вызвать сердечный приступ или сильно повысить давление, уточнил врач. В случае появления такого симптома терапевт порекомендовал обратиться к врачу, который установит причину болей и подберет необходимое лечение.