Врач рассказал, как распознать наркозависимость у близкого Психиатр Масякин назвал перепады настроения одним из признаков употребления близкими наркотиков

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Перепады настроения, нарушение обещаний и договоренностей, неожиданные исчезновения из дома, бессонница и резкое снижение аппетита могут оказаться сигналами о том, что близкий человек употребляет наркотики, предупредил директор ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Антон Масякин. Психиатр рассказал Lenta.ru, что стоит обратить внимание на изменение в движениях — при употреблении запрещенных веществ может нарушаться координация, замедляться речь, действия выполняются либо слишком медленно, либо резко. Также из дома могут начать пропадать ценные вещи.

Со стороны могут быть заметны перепады настроения, необъяснимые исчезновения из дома и неурочные возвращения, частые нарушения обещаний и взаимных обязательств, просьбы денег с малоправдоподобными причинами, сонливость днем и бессонница ночами, снижение аппетита или его резкое повышение, иногда тяга к поеданию большого количества сладкого, — пояснил специалист.

Врач порекомендовал обратиться в наркологическую службу по телефону доверия при появлении подозрений. Специалисты расскажут, как действовать дальше, если опасения подтвердятся, а также окажут необходимую психологическую поддержку.

Психиатр уточнил, что при подтверждении подозрений нужно обратиться за медицинской помощью. Для этого нужно спокойно поговорить с зависимым и убедить его в необходимости лечения.

Если сам человек, употребляющий наркотики, не согласен сразу обратиться за помощью, если он отрицает очевидное, то родственнику целесообразно прийти на консультацию самому — для ознакомления с порядком и правилами лечения, а также прохождения небольшого обучения мотивированию, — порекомендовал Масякин.

Врач также добавил, что справиться с зависимостью самостоятельно очень сложно. Это связано с тем, что у наркомана изменяется мышление, человек теряет свою личность, а вещества становятся главным приоритетом. Через время проявляются не только психологические признаки употребления, но и физические.

Помочь человеку вернуться в полноценную жизнь может комплекс мероприятий — диагностика, лечение, реабилитация, профилактика обострений зависимости и здоровый образ жизни, который заключается в правильном питании, физической активности, а также отказе от употребления алкоголя. Да, и очень важно, чтобы любовь и поддержка родных помогали специалистам, чтобы все действовали сообща, — заключил специалист.

Нарколог Олег Стеценко ранее призвал давать алкоголикам возможность опуститься на дно, чтобы помочь избавиться от зависимости. По словам специалиста, у пьющих людей формируется негативизм к своим помощникам, им кажется, что их никто не понимает.