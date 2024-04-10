Врач рассказал, как распознать информационное истощение Гериатр Прощаев: при информационном истощении повышается рассеянность

Повышенная рассеянность, чрезмерное внимание к гаджетам и бурные реакции на события в соцсетях могут указывать на наличие синдрома хронического информационного истощения, предупредил врач-гериатр Кирилл Прощаев. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнил, что эти симптомы носят постоянный характер.

Первые сигналы: повышенная рассеянность, чрезмерное внимание к гаджетам и другим электронным устройствам, гипертрофированные реакции на события в социальных сетях. При синдроме хронического информационного истощения эти симптомы носят не разовый, а постоянный характер, — пояснил врач.

Тревога и бессонница, внешние признаки усталости и колебания артериального давления также должны насторожить. Истощение происходит на фоне высокого потока информации и формирует регулярное психоэмоциональное напряжение. Прощаев добавил, что синдром опасен для здоровья: он может приводить к частым головным болям, увеличению веса, снижению мышечной силы, болям в суставах и зависимости от гаджетов.

Гештальт-терапевт Ирина Смолярчук ранее рассказала, что информационная изоляция — отказ от чтения новостей и просмотра телевизора — не поможет справиться с тревогой. По ее словам, такой уход от реальности неэффективен и грозит эмоциональным выгоранием.