Врач рассказал, как пожилым людям снизить риск травматизма Врач Хухрев посоветовал для защиты пожилых от травм создать в доме беспрепятственную среду

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Пожилые люди из-за наличия остеопороза чаще рисуют получить травмы, поэтому сохранить их здоровье поможет создание максимально безопасных условий в квартире, а также соблюдение определенных правил на улице, рассказал «Москве 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. Он также напомнил о необходимости пожилым обязательно проходить денситометрию — диагностику плотности и вероятности переломов костной ткани.

Хухрев посоветовал создать в доме беспрепятственную среду: убрать провода, ковры и закрыть острые углы.

Пожилые ходят шаркая, у них плохая координация из-за того, что многие аппараты, отвечающие за равновесие, начинают плохо работать, — объясняет врач.

Для улицы пожилому человеку необходимо иметь обувь с нескользкой подошвой, а если он пользуется тростью, то она также должна иметь нескользящий наконечник.

Бывают такие палочки, у которых не один конец, а четыре, которые могут помочь удержаться. И дорогу свою надо взрослым людям хорошо знать. Где бордюр, где приступок, и, даже если им неловко, надо не стесняться просить молодых о помощи, — отметил Хухрев.

Врач также добавил, что женщинам после 65 и мужчинам после 70 необходимо проверять состояние своей костной ткани, поскольку к этому возрасту кости статистически достаточно легко ломаются. Чтобы выяснить степень выраженности остеопороза, нужно пройти денситометрию — диагностику вероятности переломов. При выраженном заболевании врач выпишет соответствующие лекарства.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что людям старше 60 лет не стоит злоупотреблять маринованными продуктами, насыщенными жирами, жареным и сладким, а также некоторыми видами мяса. Она уточнила, что в пожилом возрасте пищеварительному тракту становится сложно переваривать свинину, баранину и говядину.