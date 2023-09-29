Врач рассказал, как плавание помогает в восстановлении Костомарова Врач Катулин: плавание поможет Костомарову укрепить сердечно-сосудистую систему

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

Роман Костомаров должен заниматься физической активность, чтобы восстанавливаться и держать себя в форме, рассказал NEWS.ru спортивный врач, травматолог Артем Катулин. По его словам, плавание поможет фигуристу укрепить сердечно-сосудистую систему и тонизировать мышцы.

Роман Костомаров должен заниматься физической активность, чтобы восстанавливаться и держать себя в форме, занятия в воде – один из наилучших вариантов. Плавание не оказывает чрезмерной нагрузки на организм, тем более я убежден, что все это обсуждалось с его врачом. Реабилитолог подбирает специальную программу восстановления, которая подходит именно ему. Такая активность тонизирует мышцы, то есть делает их более выносливыми; укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также снижает суставную нагрузку, – рассказал Катулин.

Врач отметил, что среди множества видов спорта плавание считается самым полезным и безопасным.

Ранее российский фигурист Роман Костомаров выложил в Telegram видео, на котором он плавает в бассейне. Он отметил, что наиболее подходящим для него стилем плавания является «дельфин».



17 сентября Костомаров опубликовал видео своей разминки с футбольным мячом. На кадрах Костомаров в компании перепасовывается мячом и успевает несколько раз его начеканить.