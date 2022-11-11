Врач рассказал, как отражается дефицит железа на внешности Эндокринолог Терушкин: из-за нехватки железа под глазами могут появиться темные круги

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Недостаток железа в организме ярко проявляется внешне, рассказал «Газете.Ru» эндокринолог Роман Терушкин. Так, нехватка этого важного для организма микроэлемента, часто отражается на коже человека: она становится бледной, а под глазами появляются круги. Также могут пострадать волосы и ногти.

Один из самых частых признаков — бледная кожа и темные круги под глазами. Также человек может наблюдать сухость кожных покровов, шелушение кожи и трещины в уголках рта. При значительном снижении уровня железа склеры глаз могут приобретать голубоватый оттенок. Так как при нехватке железа организм находится в хронической гипоксии, человек может быть склонен к набору лишнего веса и невозможности похудеть, — отметил врач.

По словам Терушкина, поскольку из-за нехватки железа нарушается процесс питания и снабжения кислородом всех органов и систем организма, то это может отразится и на волосах. Они становятся ломкими, непослушными и начинают выпадают. При длительной недостаточности железа может развиться железодефицитная анемия, которая может привести к изменению формы ногтей — койлонихии.

Врач-гематолог Светлана Бычкова ранее рассказала, что анемия является одним из самых распространенных заболеваний, чаще всего этот недуг проявляется у женщин из-за нехватки железа в организме. По ее словам, разные виды анемий требуют дифференциальной диагностики, именно поэтому необходимо сделать анализ крови, а для выявления причины болезни нужно обследовать желудочно-кишечный тракт, проконсультироваться с гинекологом и иммунологом.