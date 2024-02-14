Врач рассказал, как не допустить паралича желудка Врач Харлов посоветовал не переедать во избежание паралича желудка

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Чтобы избежать паралича желудка, следует не переедать и наладить режим питания, посоветовал врач общей практики Никита Харлов. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнул, что человеку рекомендуется съедать около 300–400 г пищи за один прием. Врач уточнил, что желудок может растянуться до 10 л и более, если постоянно переедать.

В объеме это будет порядка 300–400 мл в зависимости от плотности того, что туда попадает, и тогда это будет более-менее вредный вариант. <...> Желудок способен растянуться до 10 л и более. Если его «тренировать», то там есть очень большие «возможности», — пояснил врач.

Если чувство голода после приема пищи сохранилось, лучше подождать несколько часов и только после этого поесть еще раз, чтобы лишний раз не растягивать желудок. Врач предупредил, что паралич чреват исчезновением рвотного рефлекса и нарушением моторной функции, из-за чего пища не может двигаться по желудочно-кишечному тракту и образует затор. Также переедание грозит изжогой, вздутием и метеоризмом.

Кардиолог, диетолог Асият Хачирова ранее предупредила, что диета Аткинса, а также кето- и палеодиеты чреваты образованием камней в почках и желчном пузыре. Она отметила, что подобные типы питания угрожают запорами.