Врач рассказал, как мог возникнуть «дельтакрон» Врач Тимаков: «дельтакрон» мог возникнуть у переболевшего несколькими штаммами вируса

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Гибрид штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта», получивший наименование «дельтакрон», мог возникнуть у человеа болевшего несколькими штаммами вируса. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что для населения страны новый штамм не представляет значительной опасности.

Коронавирусная инфекция видоизменчивая, «дельтакрон» мог появиться от человека, который болел одновременно несколькими видами коронавирусной инфекции, и эти вирусы могли совместиться вместе, — сказал Тимаков.

Он также отметил, что населения России «дельтакрон» не несет серьезной опасности, так как граждане имеют иммунитет к обоим штаммам-«родителям».

11 августа стало известно, что исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса — «дельтакрон», который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». По словам американского ученого-генетика Дмитрия Прусса, ни в одной другой стране мира этот вид COVID-19 пока не выявлен.

В России выявили уже шесть случаев «дельтакрона», пять из них обнаружено в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Пациенты, у которых выявили новый вариант коронавируса, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась.