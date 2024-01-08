Врач рассказал, как метеозависимые люди могут пережить резкое потепление Врач Тарасов: отказ от вредной пищи поможет легче перенести резкое потепление

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Отказ от вредной пищи и алкогольных напитков поможет метеозависимым людям легче перенести приближающееся резкое потепление в Москве, заявил терапевт Евгений Тарасов. В беседе с «Вечерней Москвой» врач отметил, что также необходимо регулярно сдавать анализы на витамины и пить препараты, которые восполнят их дефицит, это поможет поддерживать здоровье и легко переносить любые погодные изменения.

Если не нагружать организм вредной пищей и алкоголем, то ему будет значительно легче справляться со скачками погоды и адаптироваться к окружающей среде, — сказал Тарасов.

Специалист подчеркнул, что россияне, у которых есть хронические болезни, должны принимать лекарства, выписанные им врачом. Если в период резкой смены погодных условий самочувствие ухудшается, нужно обратиться к медикам, чтобы они скорректировали лечение.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что к Москве движется теплый атмосферный фронт. По словам синоптика, уже во вторник, 9 января, в столице ожидается снег, а воздух прогреется до минус восьми градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в российской столице потепление начнется с 9 января. По его словам, в начале месяца жители Москвы столкнулись с «нормальной сибирской погодой», столбики термометров опустились до −20 градусов.