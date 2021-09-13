Врач рассказал, как избежать опасного пищевого отравления

Россияне достаточно часто получают отравление пищевыми продуктами. В большинстве случаев отравления протекают в лёгкой форме и проходят сами по себе через некоторое время, однако бывают прецеденты, когда люди гибнут. Как рассказал «МИР 24» главный врач клиники «Тибет. Санкт-Петербург» Михаил Худовеков, чтобы избежать опасных последствий нужно внимательней относиться к своему рациону.

По словам специалиста, тяжесть отравления будет зависеть от многих факторов — от концентрации токсичного вещества, объёма, который был съеден, и от состояния организма.

Важно запомнить, что если от продукта исходит запах, который кажется вам подозрительным, никогда не стоит пробовать его на вкус. Также не стоит употреблять в пищу молочные продукты, упаковка которых вздулась, несмотря на то, что срок годности ещё не прошёл, — объяснил Худовеков.

Он также советует реже употреблять готовые салаты с майонезом и мясные блюда, консервированные грибы и овощи, рыбные консервы. Кроме этого, стоит избегать особенно привлекательных на вид несезонных овощей и фруктов, которых для сохранности усиленно накачивают химией.

Как заключил специалист, даже банальное отравление может иметь серьёзные последствия, особенно если человек болен или сильно ослаблен. В случаях, когда после еды более суток присутствуют тошнота, рвота, диарея и боль в животе, он порекомендовал обратиться к врачу.

Как рассказали ранее шеф-повара ресторанов, чтобы не отравиться в дешёвых точках общепита, нужно быть максимально внимательным. Главное не брать засохшие или обветренные продукты, не трогать салаты, находящиеся вне холодильной зоны, а смешанные с майонезом или сметаной супы вообще обходить стороной.