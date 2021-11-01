Врач рассказал, как избежать нового локдауна в январские праздники

Россиянам следует соблюдать рекомендации врачей и избегать скопления людей в нерабочие дни . В этом случае есть шанс избежать нового локдауна во время новогодних праздников, сообщил клинический фармаколог Андрей Кондрахин изданию Pravda.Ru. Также он напомнил о важности вакцинации.

Если мы, наоборот, сделаем все, как в мае, сгруппируемся, то вот этот подъём будет уже на декабрь. А там январские праздники. Вот опасность, — предупредил врач.

Во время нерабочих дней он порекомендовал вакцинироваться, чтобы в случае реакции на прививку находиться с температурой дома и не брать больничный. Кондрахин считает, что без вакцинации и ограничения контактов вероятна новая волна заболеваемости, с которой не справится система здравоохранения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что доля заболевших COVID-19 россиян после полного курса вакцинации составляет от 2% до 5%. При этом, пациенты, привитые против коронавирусной инфекции, практически не попадают в больницы с тяжёлым течением заболевания.