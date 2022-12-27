Врач рассказал, как быстро формируется алкогольная зависимость Врач Меринов: алкоголизм может развиться за два-три года

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Алкоголизм может развиваться с разной скоростью — в зависимости от генетических факторов и количества употребляемого алкоголя, рассказал Lenta.ru врач Алексей Меринов. По его словам, в худшем случае зависимость формируется за два-три года. Эксперт отметил, что прогредиентность — скорость прогрессирования алкоголизма — может быть как средней, так и низкой. В первом случае человек впадает в глубокую зависимость от спиртного за семь — девять лет, а во втором случае этот процесс может длиться 15–20 лет.

При высокопрогредиентной в алкоголика можно превратиться за два-три года регулярного употребления. При среднепрогредиентной — за семь — десять (а иногда и больше) лет. При низкопрогредиентной, благодаря генетическим особенностям организма, весь процесс способен растянуться до 15–20, — объяснил Меринов.

Врач уточнил, что скорость развития алкоголизма зависит и от возраста, в котором человек впервые попробовал спиртное. Так, средний возраст россиян с алкогольной зависимостью составляет 30–35 лет, но иногда встречаются люди, ставшие алкоголиками в 20 лет.

Нарколог Виталий Холдин ранее рассказал, что баночные алкогольные напитки популярны в силу низкой стоимости, но часто содержат этиловый спирт низкого качества, увлечение ими иногда вызывает диабет второго типа, ожирение и проблемы с сердцем. Эксперт добавил, что «гремучая смесь» консервантов и ароматизаторов быстро вызывает сбои в работе желудка и печени.