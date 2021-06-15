Врач рассказал, как бороться со страхом россиян делать прививку

https://static.news.ru/photo/5d1d8fb8-cde1-11eb-876b-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

У пациентов наблюдается очень большой страх вакцинации от коронавируса, который накладывается на неизвестность самого вируса. В связи с этим врачам следует постоянно разговаривать с людьми о пользе прививки, рассказал NEWS.ru кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

Общаясь с пациентами, я неоднократно замечал, что у всех очень большой страх вакцинации. Этот страх, судя по всему, умножается на неизвестность и непонятность самого коронавируса, и всё это развивается на фоне общего недоверия к врачебной системе в целом и к вакцинации в частности. Задачу, прежде всего, я вижу в том, чтобы как можно чаще и увереннее говорить об эффективности вакцинации, — подчеркнул он.

Эксперт призвал каждого врача при встрече с пациентом спрашивать, привит ли он от COVID-19. Если человек говорит, что не ставил вакцину, рассказывать о ближайших пунктах вакцинации и преимуществах прививки.

Большинство людей будут принимать решение о вакцинации после очного разговора с каким-нибудь врачом. Врач должен однозначно высказаться в пользу вакцинации. Я лично не вижу причин, чтобы не вакцинироваться от коронавируса. Я не вижу объяснений, почему другие врачи негативно высказываются, — добавил он.

По его словам, специалистам следует работать с недоверием людей и объяснять, что в вакцинации нет серьёзной опасности. Он отметил, что в регионах зачастую ситуация с вакцинацией обстоит лучше, чем в Москве.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле недовольны скоростью вакцинации от коронавируса в России. По его словам, любые меры хороши для активизации вакцинации, однако региональные власти действуют так, как считают необходимым.

Накануне глава правительства России Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в стране непростой и призвал сограждан прививаться. Премьер отметил, что инфекция «никуда не ушла», по-прежнему есть риск заразиться, о чём свидетельствует рост числа заболевших. Кроме того, нельзя быть уверенным, что болезнь пройдёт только в лёгкой форме.

За минувшие сутки в России выявлено около 14,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В ряде регионов власти начинают ужесточать связанные с пандемией ограничения. В частности, в Подмосковье запретили до 15 июля проведение массовых мероприятий. Кроме того, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому в столице с 15 по 19 июня будут считаться нерабочими. Москвичам сохранят зарплаты.