Врач рассказал, к каким последствиям может привести лепра Врач Уланкина предупредила о риске потери зрения при заражении лепрой

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Лепра, или проказа — малозаразное, но опасное заболевание, которое может привести к потере зрения или деформации носа, рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук Ольга Уланкина. По словам специалиста, на начальных этапах заболевания у пациентов также выпадают брови, ресницы, усы и борода. Изменение голоса также является характерным признаком лепры.

Врач объяснила, что чаще всего заражаются лепрой жители Бразилии и Индии. У туристов же практически нет шансов на заболевание проказой, так как они редко контактируют с зараженными. Однако такая вероятность все же не исключена. Инкубационный период лепры может растягиваться на 30 лет, так как бактерии Mycobacterium leprae размножаются крайне медленно. Затем тело пациента покрывается пятнами, малочувствительными к боли. Следом выпадают брови и ресницы. На начальных этапах развития заболевания важно начать лечение, так как в противном случае наступят необратимые изменения.

Пальцы человека деформируются — скрючатся и потеряют чувствительность, мышцы начнут атрофироваться, возникнет паралич конечностей. Глаза будут воспаляться, хрусталик помутнеет, что приведет к ухудшению зрения — вплоть до полной слепоты, — уточнила Уланкина.

Врач Елена Малышева ранее заявила, что больные лепрой не представляют опасности для окружающих из-за малой контагиозности заболевания. По ее словам, люди, которые заболевают проказой, чаще всего имеют к этому предрасположенность.