Евгений Грачев

Врач рассказал, что не стоит скрывать от стоматолога Врач Кхурана: на приеме у стоматолога нельзя врать о курении, гигиене рта и потреблении алкоголя

12 сентября 2022 в 16:35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-стоматолог во время приема пациента в терапевтическом отделении в стоматологической клинике