Чтобы стоматолог смог поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение, пациенту важно быть честным со специалистом, как с самим собой, заявил в беседе с Lenta.ru врач-стоматолог Капил Кхурана. По его словам, зубным нельзя врать о курении, употреблении алкоголя или искажать информацию о гигиене полости рта, так как ложная информация может помешать ему поставить верный диагноз. Более того, обманывать стоматологов бессмысленно, так как хороший врач легко поймет, если человек врет насчет курения.
Пациентам важно понимать, что настоящие стоматологи после осмотра полости рта сразу распознают эту ложь. А если попадется некомпетентный специалист, то замалчивание этого факта может привести к отсутствию соответствующего стоматологического лечения для защиты зубов и десен, — рассказал эксперт.
Также со своим стоматологом нужно быть честным и в разговорах об алкоголе, убежден Кхурана, ведь спиртное во многом является причиной заболеваний десен или развития кариеса. Если отрицать его употребление, врач также будет искать другую причину и может назначить неверное лечение. Более того, некоторые препараты (в том числе анестезия) могут не усваиваться с алкоголем. К неправильному диагнозу также могут привести неверные данные о соблюдении пациентом гигиены полости рта, рассказал стоматолог.
Доктор Наталья Зубарева ранее рассказала, что в состав некоторых зубных паст входят такие вредные для гигиены полости рта вещества, как хлоргексидин, метронидазол, а также триклозан, который является ядовитым пестицидом. Она добавила, что смертельно опасным ингредиентом является флюорид, который добывают из отходов производства.