Врач рассказал, что испытывает тонущий в ледяной воде человек Врач Иванов: у тонущего в ледяной воде человека возникает чувство удушения

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У человека, тонущего в ледяной воде, возникает сильное чувство удушения, наступает потеря мышечной силы и контроля, предупредил врач Антон Иванов. В беседе с «МК в Питере» специалист подчеркнул, что резкое погружение может вызывать ряд шоковых реакций, которые грозят летальным исходом.

Проблемы с дыханием включают рефлекторный вдох, гипервентиляцию, трудность сдерживания дыхания и страшное чувство удушения. В результате длительного пребывания человека в холодной воде наступает потеря мышечной силы и контроля, — пояснил врач.

По его словам, также организм начинает отдавать тепло в окружающую среду. Человек погружается в состояние сонливости, жизненные функции начинают замедляться. Кроме того, происходит резкое сужение периферических сосудов кожи, мышцы сокращаются быстрее. Из-за этого тело дрожит, а сердце ускоряет ритм.

Если человек провалился под лед, ему необходимо не паниковать, чтобы не потерять время на спасение. Затем нужно сбросить сумки, рюкзаки и тяжелые вещи. Важно забраться на лед и постараться лечь на него грудью, при этом не хватая кромку руками. Если льда рядом нет, то нужно раскинуть руки, чтобы оставаться на поверхности. Также необходимо звать на помощь.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее посоветовал одеваться зимой по погоде, чтобы защитить лор-органы от вирусных и простудных заболеваний. Врач призвал обязательно носить шапку и шарф, а также рекомендовал не разговаривать много по телефону на улице.