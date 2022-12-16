Врач рассказал, что делать при первых признаках гриппа Инфекционист Никифоров: при признаках гриппа следует лечь в постель и вызвать врача

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При первых признаках гриппа следует обеспечить себе постельный режим и обильное питье и вызвать врача на дом, рассказал Lenta.ru инфекционист Владимир Никифоров. По его словам, только специалист сможет точно определить заболевание и назначить нужные для лечения препараты. Также эксперт отметил, что при гриппе быстро и резко поднимается температура, которую не нужно сбивать, пока она не превысит отметку в 38,5 градуса.

Грипп характеризуется тем, что температура быстро и резко повысится. Если это произошло, нечего испытывать судьбу, надо лечь в кровать, обеспечить обильное питье и ждать участкового врача, который уже точно скажет, какое у вас заболевание, и выпишет соответствующие препараты, — рассказал Никифоров.

Инфекционист подчеркнул, что лихорадка является защитной реакцией иммунной системы организма и помогает ему справиться с вирусом, поэтому сбивать температуру слишком рано не стоит. Также при борьбе с гриппом он посоветовал использовать универсальные противовирусные препараты на основе технологически обработанных антител в высоком разведении.

Врач Владислав Шафалинов ранее заявил, что в массовом тестировании россиян на грипп на самом деле нет необходимости, принципы борьбы с ним уже известны, ведь эпидемии случались и в предыдущие годы. Он напомнил, что течение болезни не изменилось, поэтому массовые проверки окажутся бесполезными. Ранее с предложением тестировать заболевших на грипп выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, это позволило бы снизить риски распространения вируса.