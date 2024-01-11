Врач рассказал, что делать при отключении отопления в мороз Иммунолог Крючков: при отключении отопления следует идти в пункты обогрева

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При аварийном отключении отопления в квартире следует не допускать длительного воздействия холода на организм и хотя бы часть дня проводить во временных пунктах обогрева, рассказал в беседе с «360» врач-иммунолог Николай Крючков. По его словам, большую роль в профилактике переохлаждения играют горячее питание и питье.

Врач отметил, что рискуют заболеть из-за холода в помещении в первую очередь дети младше трех лет, пожилые люди старше 65 лет, а также пациенты, страдающие хроническими заболеваниями. Иммунолог подчеркнул важность своевременного обращения за медицинской помощью даже при кажущихся незначительными клинических проявлениях.

Рекомендовать что-то кроме нахождения в пунктах временного пребывания хотя бы для людей из групп риска я не могу. <...> И обязательно нужно, чтобы медицинские работники находились близко к пострадавшим людям в случае необходимости оказания медицинской помощи, в том числе при развитии любых признаков ОРВИ, — рассказал медик.

Он посоветовал минимизировать пребывание в неотапливаемых помещениях, где, помимо низких температур, отрицательное влияние на здоровье может оказывать и сквозняк. Кроме того, по словам эксперта, при первых признаках простуды следует ограничить контакты со здоровыми людьми.

Ранее врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, что сохранить тепло в квартире при отключенном отоплении помогут ковры и плотные шторы, закрывающие пространство от пола до карниза. Медик добавил, что в такой ситуации стоит закрыть все нежилые или угловые комнаты.