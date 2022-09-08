Врач рассказал, что будет при заражении гриппом и COVID-19 одновременно Вирусолог Альтштейн: шанс заразиться COVID-19 и гриппом одновременно очень мал

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В случае заражения человека гриппом и коронавирусной инфекцией одновременно, один из этих вирусов вытеснит другой, приводит слова вирусолога Анатолия Альтштейна Lenta.ru. Он пояснил, что заразиться COVID-19 и гриппом одновременно действительно возможно, однако шанс невысок. По словам специалиста, если это и произойдет, человек не будет чувствовать усиления симптомов, а лечение этих болезней проходит одинаково.

По словам специалиста, медики сейчас больше внимания уделяют коронавирусу, нежели гриппу, однако это не значит, что ко второму нужно относиться легкомысленно.

COVID-19 по-прежнему на сегодня дает несколько более высокую смертность, чем грипп, и чаще оставляет долговременные последствия. Если говорить о внимании к этим инфекциям, то COVID-19 вызывает его больше, потому что пандемия продолжается, — сказал врач.

Альтштейн напомнил, что грипп также может проходить тяжело и не стоит забывать про вакцинацию против него.

Он уже как будто стал привычной инфекцией, но вакцинироваться от него нужно. Грипп тоже может протекать тяжело, — подчеркнул он.

Эти две болезни, как пояснил врач, имеют схожие симптомы и отличить их поможет тест на антиген. Он рассказал, что есть тесты, которые уже через 15 минут покажут результат.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на прошлой неделе с периодичностью чаще чем раз в минуту от коронавируса погибал один человек. По его словам, большинство этих смертей можно было избежать. Вирус, как отметил глава ВОЗ, не уйдёт сам по себе и организация работает над поиском решения в координации с правительствами разных стран.