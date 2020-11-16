Врач рассказал, чем схожи «испанка» и коронавирус

https://static.news.ru/photo/4c4a5960-27d2-11eb-a2f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изучая пандемию испанского гриппа, которая произошла в 1918–1920 годах, можно предположить, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, считает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, у пандемии «испанки» было три волны: весенняя, осенне-зимняя и после лета снова осенне-зимне-весенняя. Наиболее тяжёлой стала вторая волна.

Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти, — пояснил он.

При этом специалист отметил, что способ ускорить окончание пандемии хорошо известен, однако применение его на практике в полном объёме затруднительно. Он уточнил, что речь идёт о жёстком карантине.

В организме человека вирус не может существовать вечно. Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает. На этом цепочка передачи вируса дальше прекращается, — сообщил Болибок.

Врач добавил, что если одновременно закрыть всех людей в квартирах, эпидемия может закончиться за две недели. Он считает, что именно благодаря такому подходу удалось остановить распространение COVID-19 в Китае, на Тайване, в Южной Корее и во Вьетнаме, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты медицинской школы Стэнфордского университета заявили, что систематическое курение вейпа может быть опасным во время пандемии коронавируса.