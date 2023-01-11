Врач рассказал, чем опасна солнечная активность для здоровья людей Врач Евдокимов: солнечная активность может спровоцировать развитие инфарктов и инсультов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При солнечной активности возрастает риск развития инфарктов и инсультов, отметил терапевт и невролог Александр Евдокимов. В беседе с «360» он уточнил, что влиянию вспышек на Солнце особенно подвержены люди старше 45 лет, маленькие дети и груднички. Опасность существует и для тех, у кого есть проблемы с сосудистой системой.

Значительно возрастают риски инсультов и инфарктов. Для того чтобы их минимизировать, нужно вести здоровый образ жизни и нормально питаться, — рассказал врач.

Вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя, негативно сказываются при солнечной активности на организм человека, отметил Евдокимов. По словам врача, на реакцию от вспышек на Солнце влияет стресс. Если организм истощен, то пережить солнечную активность будет труднее.

При изменении солнечной активности может меняться уровень агрессивности и тревожности у людей. При этом такому негативному влиянию подвержен абсолютно каждый — здесь все зависит только от мощности излучения, — отметил терапевт.

Вечером 9 января на Солнце была зафиксирована вспышка самого высокого класса и несколько более низкого. Еще две были зафиксированы 6 декабря. Высокая солнечная активность не затронула Землю, но если вспышки продолжатся, то Землю могут ждать негативные последствия.