https://static.news.ru/photo/ee10b92a-dd54-11e9-82bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заслуженный врач РФ Евгений Лильин заявил, что выдача жизненно необходимых лекарств бесплатно или со скидкой никак не упростит жизнь скорой помощи.

Бригады скорой помощи имеют лекарства, скажем так, «скоропомощные», которые экстренно восстанавливают состояние больного. Таких лекарств, какие есть у «скорой», у обычных пациентов быть не может, — отметил член-корреспондент РАН в интервью URA.RU .

Он также подчеркнул, что к данной инициативе ведомства возникает много вопросов, так как они не рассказали, как будет осуществляться выдача лекарств.

Если следовать логике Минздрава, то так могут и вообще отменить скорые помощи, — опасается врач.

Ранее Министерство здравоохранения РФ решило подготовить поправки, согласно которым жизненно необходимые препараты, назначенные врачом, предлагается выдавать бесплатно или со скидкой.

Как писал News.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении денег из резервного фонда на закупку необходимых детям иностранных лекарств, которые не производятся в России. Речь идёт о диазепаме, фенобарбитале, мидазоламе и клобазаме.