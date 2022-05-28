Врач рассказал, чем люди могут заразиться при посещении больницы Терапевт Звонков рассказал, чем люди могут заразиться при посещении больницы

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Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что в медицинском учреждении можно заразиться внутрибольничной инфекцией. Речь идёт об инфекции, которая является более устойчивой к препаратам из-за их постоянного применения в зданиях больниц. Эксперт пояснил, что чаще всего это синегнойная палочка, золотистый стафилококк и стрептококк, пишет URA.RU.

Существует термин «внутрибольничная инфекция». В связи с тем что в больницах применяются антибактериальные препараты, она более к ним устойчива. Инфекции очень устойчивы именно в больнице, бороться с ними приходится очень серьёзно, — поделился Звонков.

Он признался, что заражаются такими инфекциями крайне редко, но если такое происходит, здание медучреждения могут закрыть на ремонт. «Штукатурку со стен сдирают и всё обрабатывают, так как инфекция поселяется прямо в масляной краске, в бетоне», — добавил терапевт.

Руководитель онкологического центра «СМ-Клиника» Александр Серяков ранее заявил, что употребление генно-модифицированных продуктов, которые преобладают в рационе современного человека, создаёт большие риски развития рака. Эксперт указал на то, что в России с каждым годом увеличивается количество заболевших раком.